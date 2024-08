Denison Mines Corp. est une société canadienne d'exploration et de développement de l'uranium qui se concentre sur la région du bassin de l'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan, au Canada. La société détient une participation de 95 % dans le projet Wheeler River, qui est un projet d'uranium. Il contient deux gisements d'uranium : Phoenix et Gryphon. Il est situé le long de la bordure orientale du bassin d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan. Elle détient une participation de 22,5 % dans la coentreprise McClean Lake (MLJV), qui comprend plusieurs gisements d'uranium et l'usine de concentration d'uranium de McClean Lake. Elle détient également une participation de 25,17 % dans les gisements Midwest Main et Midwest A, ainsi qu'une participation de 67,41 % dans les gisements The Heldeth Tue (THT) et Huskie sur la propriété de Waterbury Lake. La société, par l'intermédiaire de JCU (Canada) Exploration Company, Limited, détient des intérêts indirects dans le projet Millennium, le projet Kiggavik et le projet Christie Lake. Elle offre également des services environnementaux. La société utilise également la technologie et les systèmes d'outils de forage MaxPERF.