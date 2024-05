Denny's Corporation est une marque de restaurants franchisés à service complet. La société possède et exploite la marque Denny's (Denny's) et la marque Keke's Breakfast Cafe (Keke's). Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Denny's et Keke's. La société possède environ 1 631 restaurants, dont 1 558 sont des restaurants franchisés/licenciés et 73 des restaurants gérés par la société. L'enseigne Denny's compte environ 1 573 restaurants franchisés, sous licence et gérés par la société dans le monde entier, dont 1 445 restaurants aux États-Unis et 166 à l'étranger. Denny's propose une sélection de plats pour le déjeuner et le dîner, notamment des entrées, des hamburgers, des sandwichs et des salades, ainsi qu'un assortiment d'amuse-gueules et de desserts. Il y a quatre périodes de la journée : le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et la fin de soirée. Keke's est un restaurant de jour qui se consacre au petit-déjeuner. L'enseigne Keke's compte environ 58 restaurants franchisés et restaurants d'entreprise. Elle propose également des hamburgers, des paninis, des salades et des sandwiches.

Secteur Restaurants et bars