DENSO Corporation : Toujours du potentiel

Données financières JPY USD EUR CA 2022 5 695 Mrd 51 563 M 43 915 M Résultat net 2022 359 Mrd 3 253 M 2 771 M Tréso. nette 2022 142 Mrd 1 283 M 1 092 M PER 2022 16,8x Rendement 2022 1,88% Capitalisation 6 082 Mrd 55 052 M 46 898 M VE / CA 2022 1,04x VE / CA 2023 0,97x Nbr Employés 168 391 Flottant 57,0% Prochain événement sur DENSO CORPORATION 29/09/21 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 7 844,00 JPY Objectif de cours Moyen 8 963,89 JPY Ecart / Objectif Moyen 14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Koji Arima President, CEO & Representative Director Yasushi Matsui CFO & Senior Head-Corporate Administration Shoji Tsuzuki Chief Information Security Officer Hiroyuki Wakabayashi Representative Director, CTO, VP & Head-Technology George C Olcott Independent Outside Director