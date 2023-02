La douleur de Ford souligne l'impact inégal de la pénurie de puces automobiles depuis deux ans

Ford a déclaré jeudi avoir laissé sur la table des milliards de dollars qui étaient sous son contrôle et a imputé un manque à gagner de 100 000 véhicules dans son volume du quatrième trimestre principalement à l'incapacité d'obtenir suffisamment de puces.

"Nous allons voir qu'en 2023, il y aura encore de la volatilité autour des puces", a déclaré jeudi John Lawler, directeur financier de Ford. "Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur 'Eh bien, le problème d'approvisionnement en puces est terminé', mais sur les nœuds plus grands et plus anciens qui sont principalement les puces que nous utilisons dans l'industrie automobile, il y a encore des contraintes de capacité."

"Nous nous efforçons d'avoir accès à autant que nous le pouvons par le biais du marché spot et du marché des courtiers", a-t-il ajouté. "C'est un combat à mains nues".

Ford et d'autres constructeurs automobiles ont réduit leur production après le déclenchement de la pandémie COVID-19 en 2021 et les fabricants de puces ont réagi en déplaçant les expéditions vers l'industrie de l'électronique grand public. Depuis, l'industrie automobile n'a cessé de rattraper son retard, bien que certaines entreprises aient parlé d'une lente amélioration des approvisionnements alors que la pénurie entre dans sa troisième année.

D'ici la fin de 2023, près de 18 millions de véhicules auront été retirés des plans de production depuis le début de la pénurie de puces, selon Auto Forecast Solutions.

"Cela s'atténue", a déclaré Sam Fiorani, vice-président des prévisions mondiales de véhicules de la société, à propos de la pénurie. "Il y a plus de puces sur le marché et si vous y avez accès correctement, votre production se passera bien."

En octobre dernier, la directrice générale de General Motors Co, Mary Barra, a déclaré que des perturbations à court terme continueraient de se produire, mais que l'approvisionnement global en semi-conducteurs s'améliorait grâce à des accords avec les fabricants de puces. Un porte-parole du constructeur automobile de Détroit a déclaré vendredi que cela n'avait pas changé.

Le 10 janvier, le constructeur automobile allemand Volkswagen AG a déclaré qu'il s'attendait à ce que la production de 2023 reste difficile en raison des pénuries de puces en cours, mais il a prévu une amélioration progressive de l'approvisionnement au cours de l'année.

Tesla Inc, qui a été reconnu pour avoir mieux géré la pénurie de puces que la plupart des constructeurs automobiles, a déclaré en octobre dernier qu'il était en mesure de résoudre certains problèmes de puces en réécrivant son logiciel pour utiliser des puces différentes ou moins nombreuses. Le leader des VE avait alors déclaré qu'il achetait environ 1 600 puces différentes auprès de 43 fournisseurs.

DENSO RÉDUIT SES PRÉVISIONS

Ford n'est pas le seul à ressentir la douleur.

Le Japonais Denso Corp, l'un des principaux fournisseurs de Toyota Motor Corp, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et a prévenu que la pénurie de puces pourrait entraîner des réductions de la production automobile. En novembre, Toyota a réduit ses prévisions de production de véhicules pour l'exercice financier en cours jusqu'en mars en raison de la pénurie de puces.

Le directeur d'un autre fournisseur automobile, Aptiv Plc, qui fabrique des systèmes avancés d'assistance au conducteur, des ordinateurs pour véhicules et des câbles haute tension, a déclaré que l'impact de la pénurie de puces n'était pas ressenti de manière uniforme.

"Lorsque vous regardez les défis liés aux semi-conducteurs ... c'est vraiment beaucoup plus ciblé, plutôt qu'une contrainte d'approvisionnement générale, (ce sont) des fournisseurs spécifiques qui causent des contraintes", a déclaré jeudi le PDG d'Aptiv, Kevin Clark. "Nous nous attendons à ce que cela se poursuive en 2023."

Kurt Sievers, PDG du géant néerlandais des puces automobiles NXP Semiconductors, a déclaré cette semaine qu'il y avait trois types de puces automobiles dont l'approvisionnement restera serré jusqu'en 2023. NXP voit encore des pénuries de microcontrôleurs haute tension de 180 nanomètres utilisés dans les véhicules électriques, de certaines variantes de puces de 90 nanomètres et de puces de 55 nanomètres avec mémoire haute fiabilité intégrée.

"Ceux-ci sont encore serrés, ce qui signifie que nous empêchons encore les constructeurs automobiles de construire les voitures qu'ils veulent construire", a déclaré Sievers à Reuters. "Mais toute cette histoire de millions de voitures qui ne peuvent pas être construites, ce sera derrière nous, du moins en ce qui concerne NXP, d'ici la fin de cette année."

À la question de savoir pourquoi Ford semblait être plus touché que les autres constructeurs automobiles, un porte-parole de la société a répondu que les problèmes ne touchaient pas toutes les entreprises au même degré et au même moment, et a reconnu que d'autres ont agi plus rapidement après le coup de COVID-19 pour décrocher des puces.

Les dirigeants de Ford ont déclaré jeudi qu'ils avaient la possibilité de réduire davantage les coûts de la chaîne d'approvisionnement. M. Lawler a déclaré que les coûts d'expédition plus élevés des puces et les perturbations de la fabrication causées par Ford à ses fournisseurs faisaient partie des 1 milliard de dollars de primes payées par le constructeur automobile basé à Dearborn, Michigan, l'année dernière.

"Bien que ces problèmes ne soient en aucun cas limités à Ford, il semble qu'elle ait été touchée de manière disproportionnée au 4T", a déclaré Ryan Brinkman, analyste chez J.P. Morgan, dans une note de recherche. "Nous nous attendons à ce que ces problèmes se poursuivent en 2023, mais s'atténuent à mesure que l'année avance."