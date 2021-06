dentalcorp Holdings Ltd. : RBC Capital Markets persiste à l'achat

Données financières CAD USD EUR CA 2021 1 052 M 862 M 712 M Résultat net 2021 -49,6 M -40,7 M -33,6 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 - Rendement 2021 - Capitalisation 2 286 M 1 884 M 1 549 M Capi. / CA 2021 2,17x Capi. / CA 2022 1,83x Nbr Employés 5 000 Flottant - Graphique DENTALCORP HOLDINGS LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DENTALCORP HOLDINGS LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Andrew Craig Taub Director Rajan Shah Director Gino Volpacchio Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DENTALCORP HOLDINGS LTD. 0.00% 1 884 SQUARE, INC. 6.12% 105 167 FISERV, INC. -4.17% 72 751 GLOBAL PAYMENTS INC. -10.77% 56 743 CINTAS CORPORATION -0.06% 37 111 ASHTEAD GROUP PLC 47.93% 32 094