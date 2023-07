(Alliance News) - Deodato.Gallery Spa a annoncé vendredi le début de son partenariat avec Crazy Pizza, la plus jeune des marques appartenant au Groupe Majestas dirigé par Flavio Briatore et Francesco Costa.

"Crazy Pizza est né d'un nouveau concept de restauration de luxe et de divertissement, combinant une restauration moderne et raffinée exprimant la passion et l'esprit italiens avec des divertissements uniques et passionnants", a expliqué la société dans une note.

Les établissements de la marque sont situés dans les plus grandes villes du monde : Londres, Monte Carlo, Milan, Rome, Porto Cervo, Riyadh et Doha, et de nouvelles ouvertures sont prévues en Italie et à l'étranger.

La restauration et l'art sont le fil rouge de la nouvelle collaboration entre Crazy Pizza et Deodato.Gallery, qui s'occupera d'une série d'expériences artistiques pour les établissements Crazy Pizza, afin d'apporter une valeur ajoutée aux clients des restaurants.

La première nuit artistique aura lieu les 14 et 15 juillet au Crazy Pizza de Porto Cervo, à proximité de l'importante Deodato.Gallery. Le restaurant sera décoré avec des œuvres pop et street art des artistes internationaux Mr. Brainwash et Arnaud Nazare-Aga.

Deodato Salafia, président et directeur général de Deodato.Gallery, déclare : "Les projets inspirants et contaminants créés avec des marques innovantes comme Crazy Pizza renforcent plus que jamais notre rôle de fournisseur de contenu dans le monde de l'art. De cette manière, l'art parvient à être à la fois immanent et en dialogue de manière dynamique".

"Crazy Pizza, poursuit le communiqué de presse, est heureuse d'annoncer cette collaboration prestigieuse, car elle est une nouvelle démonstration concrète de son amour pour la beauté, l'art et la culture, qui font partie de l'ADN de toutes les marques du groupe Majestas.

Le cours de l'action Deodato.Gallery augmente de 9,0 % pour atteindre 0,75 EUR par action.

