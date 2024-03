(Alliance News) - Deodato.Gallery Spa a annoncé lundi une nouvelle expérience artistique au Crazy Pizza London.

Grâce à la collaboration avec Deodato.Gallery, du 5 au 10 mars, Crazy Pizza London rendra hommage au père du Pop Art avec une exposition qui comprendra certaines des œuvres les plus emblématiques d'Andy Warhol, depuis les célèbres portraits de Marilyn Monroe, la fameuse Soupe Campbell et les vibrantes Fleurs.

Après le succès des expositions à Porto Cervo des artistes internationaux Mr. Brainwash et Arnaud Nazare-Aga, Londres se présente comme une deuxième occasion spécialement conçue "pour donner une valeur ajoutée et inoubliable à la clientèle du restaurant", lit-on dans le communiqué.

"Crazy Pizza, la plus jeune des marques du groupe Majestas dirigé par les entrepreneurs Flavio Briatore et Francesco Costa, poursuit Deodato, exprime l'authenticité et l'esprit italien à travers une offre culinaire impeccable, mariant parfaitement l'art du divertissement à la haute cuisine et démontrant, une fois de plus, son engagement à élever le concept de restauration de luxe et de divertissement.

Deodato.Gallery est en hausse de 2,0 %, à 0,40 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.