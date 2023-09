Deodato.Gallery SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est l'industrie de l'art. La société est active dans le domaine des arts et fournit également des services dans le domaine numérique. Elle utilise la technologie pour présenter des services artistiques, notamment des solutions de commerce électronique par l'intermédiaire d'un portail de commerce électronique d'art pop et de rue qui revend et livre différentes œuvres d'art. Elle sert des clients dans le monde entier.