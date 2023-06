Deodato.Gallery entame un partenariat avec Camera Buyer Italia

(Alliance News) - Deodato.Gallery Spa a annoncé vendredi qu'elle est devenue un partenaire institutionnel de Camera Buyer Italia.

Une collaboration continue a été signée, dans le but de fournir une série de services et d'activités supplémentaires au réseau de grossistes nationaux et internationaux du réseau d'excellence CBI. Deodato.Gallery renforce ainsi sa position sur le marché des services liés à l'art, en proposant aux membres de Camera Buyer Italia des services de conseil et des projets sur mesure visant à intégrer de plus en plus l'art et la mode.

Camera Buyer Italia est une association professionnelle fondée dans le but de rassembler, de protéger et de représenter les meilleurs magasins multimarques de luxe en Italie. CBI est également, avec plus de 20 ans d'histoire, l'interlocuteur privilégié et le point de référence pour toutes les multimarques de luxe italiennes et toutes les initiatives visant à valoriser et à promouvoir la mode et le luxe italiens, tant en Italie qu'à l'étranger.

Deodato Salafia, président et directeur général de Deodato.Gallery, a déclaré : "La mode, dans son processus de sublimation esthétique et relationnelle, finit toujours par étonner et passionner. C'est de là que vient l'art, en poussant jusqu'au concept et à la sublimation métaphysique. La mode et l'art se rejoignent parfaitement, comme les deux pièces d'un même puzzle : ils partent d'un besoin contingent et aboutissent à l'au-delà".

L'action Deodato.Gallery est en baisse de 2,1 %, à 0,91 euro par action.

