(Alliance News) - Deodato.Gallery Spa a présenté mardi la Pizza Art Box, le dernier projet issu de sa collaboration avec Crazy Pizza, la plus jeune des marques du Groupe Majestas.

L'artiste choisi pour la première Pizza Art Box est Marco Lodola, l'un des artistes italiens contemporains les plus connus et appréciés, l'un des fondateurs du courant artistique Nuovo Futurismo et célèbre pour ses sculptures lumineuses scénographiques.

Comme l'a expliqué la société dans une note, l'œuvre représente une pin-up, symbole de l'italianité et de la beauté intemporelle, portant une pizza Margherita en guise de chapeau, fusionnant ainsi deux symboles emblématiques du Bel Paese en une seule image.

Deodato Salafia, PDG et président de Deodato.Gallery, a déclaré : "Tout comme Andy Warhol a fait entrer la célèbre soupe Campbell dans les galeries d'art, Marco Lodola introduit sa pin-up emblématique dans le restaurant de luxe le plus célèbre d'Italie. Ce projet marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Deodato.Gallery et Crazy Pizza pour la promotion du Pop Art".

Deodato.Gallery est stable à 0,40 EUR par action.

