(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth vendredi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Deodato.Gallery prend la première place et augmente de 7,4 % pour atteindre 0,40 euro par action. L'action a augmenté de 3,0 % au cours du dernier mois, mais a perdu 2,9 % au cours des six derniers mois et 41 % au cours des douze derniers mois.

Tecma Solutions s'est bien comportée, augmentant de 7,1 % à 2,12 euros par action. L'action a progressé de 6,0 % au cours des trente derniers jours, mais a perdu 26 % au cours des six derniers mois et 40 % au cours de l'année écoulée.

PERDANTS

ISCC Fintech se situe dans le bas du classement et abandonne 6,35 à 2,40 euros par action. Le titre a perdu 15% au cours du dernier mois, 32% au cours des six derniers mois et 33% au cours des douze derniers mois.

