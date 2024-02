(Alliance News) - Deodato.Gallery Spa a annoncé lundi que le conseil d'administration a approuvé un prêt d'actionnaire de 800 000 euros proposé par Qwerty Spa, l'actionnaire majoritaire de la société.

Ce prêt servira à financer la fourniture d'œuvres d'art pour 2024 par un artiste de renom, qui a accepté d'accorder à la société des œuvres en consignation d'une valeur de 2 millions d'euros, en maintenant des conditions exceptionnellement favorables pour 2024, et à fournir à la société des liquidités supplémentaires pour tirer parti d'autres opportunités de marché possibles.

Cet artiste a vendu à la société des œuvres d'une valeur supérieure à 1 million d'euros au cours des quatre dernières années ; la valeur de la transaction est donc jugée conforme aux ventes réalisées ces dernières années.

Le prêt d'actionnaire sera déboursé en quatre tranches au maximum d'ici le 29 février 2024 et portera intérêt à un taux fixe de 5 % par an, à payer lorsque le prêt d'actionnaire sera remboursé. Le remboursement interviendra au plus tard le 28 février 2026 et, en tout état de cause, dans un délai de 70 jours à compter du remboursement du capital, c'est-à-dire à compter de la vente des œuvres.

L'action de Deodato.Gallery a clôturé lundi en baisse de 1,2 %, à 0,41 euro par action.

