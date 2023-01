DG Innovate annonce une souscription de 400 000 GBP plus une option de courtage

(Alliance News) - DG Innovate PLC a annoncé lundi qu'elle allait émettre de nouvelles actions pour la souscription afin de lever 400 000 GBP, parallèlement à une option de courtage pour les actionnaires existants.

La société de recherche et de développement dans le domaine de la mobilité électrique et du stockage de l'énergie, basée près de Bradford, en Angleterre, a déclaré que les nouvelles actions seront émises au prix de 0,12 pence chacune, ce qui représente une prime d'environ 14% par rapport au cours de clôture de l'action à Londres vendredi.

Suite à l'annonce faite lundi matin, les actions de DG Innovate ont augmenté de 15 % au prix proposé de 0,12 pence. Sa capitalisation boursière est de 9,9 millions de livres sterling.

DG Innovate proposera également une option de courtier pour lever jusqu'à 100 000 GBP supplémentaires au même prix, permettant ainsi aux actionnaires existants de participer à la levée de fonds.

Chaque action sera accompagnée d'un bon de souscription permettant d'acheter une action supplémentaire à 0,18p dans les deux prochaines années.

Les fonds levés seront utilisés pour soutenir la stratégie de commercialisation de DG Innovate pour ses technologies de " conduite améliorée " et de " batterie améliorée ". Selon l'entreprise, de nouveaux progrès significatifs ont été réalisés dans ces deux domaines au cours des dernières semaines.

En particulier, DG Innovate a déclaré que les recettes permettront d'atteindre les étapes clés au cours du premier semestre 2023, tandis que ses besoins de financement futurs seront examinés vers la fin du semestre à la lumière des progrès réalisés et des autres sources de financement.

"Comme indiqué en octobre de l'année dernière, nous avons une feuille de route claire pour la commercialisation de nos technologies de mobilité électrique et de stockage d'énergie. Notre objectif est de veiller à ce que notre technologie de classe mondiale soit exploitée de manière appropriée et amenée à une production à l'échelle commerciale aussi rapidement que possible", a déclaré Peter Tierney, directeur général de DG Innovate.

"Le produit de la levée de fonds permettra de financer la prochaine étape de notre plan, alors que nous continuons à développer notre technologie et à faire avancer les discussions commerciales, tant avec nos partenaires de collaboration actuels qu'avec d'autres clients potentiels de lancement."

