DG Innovate plc, anciennement Path Investments plc, est une société de recherche et développement basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans le développement de ses produits aux côtés de plusieurs fabricants des secteurs du transport et de l'énergie, d'institutions de recherche et du gouvernement du Royaume-Uni. Les activités de recherche et développement de la société sont classées en deux domaines, se concentrant sur les nouvelles technologies de moteurs électriques et les solutions de stockage d'énergie. Ses produits comprennent l'Enhanced Drive Technology (EDT) et l'Enhanced Battery Technology (EBT). EDT est une technologie de plate-forme basée sur une nouvelle architecture de moteur et d'électronique de puissance. Elle convertit l'énergie électrique de la batterie en énergie mécanique, qui est transmise aux roues. EBT est une cellule de batterie recyclable utilisant l'ion sodium abondant et proposant une densité d'énergie similaire à celle des technologies en place avec un impact environnemental moindre.