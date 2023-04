Les actions de DG Innovate augmentent alors que la collaboration avec BRIST et BASE progresse

(Alliance News) - DG Innovate PLC a déclaré jeudi avoir convenu d'un "plan détaillé" pour développer des offres commerciales utilisant sa technologie, aux côtés de BRIST Axle Systems Srl et de BASE Studio Arge ve Teknoloji Sanayi AS.

Les actions de DG Innovate étaient en hausse de 15 % à 76,50 pence chacune à Londres jeudi matin.

La société de mobilité électrique et de stockage d'énergie basée à Bradford, en Angleterre, a déclaré que les offres comprendront ses moteurs à montage à distance, son essieu E intégré et ses produits d'essieu d'entraînement en coin.

BRIST Axle et BASE Studio sont des fournisseurs d'essieux et de transmissions pour véhicules commerciaux et hors route.

DG Innovate a déclaré que cette collaboration visait à établir une position significative sur le marché en pleine croissance des groupes motopropulseurs électriques pour véhicules utilitaires.

Cette nouvelle fait suite à la signature, en février dernier, d'un accord de collaboration avec BRIST Axle et BASE Studio sur l'électrification des gammes d'essieux.

Peter Tierney, directeur général, a déclaré : "Depuis la signature de l'accord-cadre de collaboration à la fin du mois de février, nous avons travaillé d'arrache-pied avec BRIST et BASE pour formuler une stratégie de produit appropriée afin de nous assurer que nous maximisons les opportunités du marché et que nous pouvons atteindre des revenus commerciaux dès que possible.

"En tirant parti de la présence déjà importante de nos partenaires dans l'industrie, nous développons conjointement de nouvelles solutions destinées à répondre à la demande existante et facilement accessible du marché. Nous pensons que c'est ainsi que notre technologie pourra être commercialisée le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.