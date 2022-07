Derichebourg : On profitera du calme pour se positionner 25/07/2022 | 08:50 achat En cours

Cours d'entrée : 5.7€ | Objectif : 7.59€ | Stop : 5.35€ | Potentiel : 33.16% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.59 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Derichebourg représente actuellement 3.19 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 06/04/2021 au cours de 7.21 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.29 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.

En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et équipements environnementaux - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DERICHEBOURG -43.60% 933 WASTE MANAGEMENT -7.17% 64 328 REPUBLIC SERVICES, INC. -6.05% 41 388 TETRA TECH, INC. -14.68% 7 778 GEM CO., LTD. -7.44% 6 787 CLEAN HARBORS, INC. -8.25% 4 982 KURITA WATER INDUSTRIES LTD.. -1.47% 4 441 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y.. -13.81% 4 273 BEIJING ORIGINWATER TECHNOL.. -28.79% 2 748 BEIJING GEOENVIRON ENGINEER.. -15.38% 2 348 FUJIAN LONGKING CO., LTD. 38.40% 1 889

Données financières EUR USD CA 2022 4 833 M 4 941 M - Résultat net 2022 208 M 213 M - Dette nette 2022 498 M 509 M - PER 2022 4,11x Rendement 2022 4,38% Capitalisation 913 M 933 M - VE / CA 2022 0,29x VE / CA 2023 0,25x Nbr Employés 38 154 Flottant 57,8% Prochain événement sur DERICHEBOURG 06/12/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Clôture 5,73 € Objectif de cours Moyen 12,52 € Ecart / Objectif Moyen 119% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer Pierre Candelier Chief Financial Officer Abderrahmane El Aoufir Chief Operating Officer & Director Bernard Val Independent Director Matthieu Pigasse Independent Director