Communiqué de presse

A la suite d’articles de presse récents et dans le prolongement de l’annonce faite le 4 juillet 2022 par Elior concernant la revue de ses options stratégiques, Derichebourg confirme, dans ce contexte et parmi l’ensemble des options à l’étude, l’existence de discussions avec Elior pour l’éventuel apport de sa branche multiservices.

A ce jour, il n’existe aucune certitude quant à l’issue de ces discussions et à la conclusion d’un accord ferme relatif à cet apport.

En toutes hypothèses, Derichebourg confirme ne pas avoir l’intention de déposer une OPA sur Elior.

Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées.

A propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 10 pays, sur 3 continents et compte quelque 41 300 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Pour plus de renseignements :

www.derichebourg.com

