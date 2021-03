DERICHEBOURG : LCM Midcap Partners reste à l'Achat

LCM Midcap Partners a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 15 euros sur Derichebourg. Le groupe a signé le contrat en vue de l'acquisition d'Ecore qui détient notamment Guy Dauphin Environnement (GDE). Le broker rappelle cette opération devrait entraîner un changement significatif de la taille du groupe puisque, seul, GDE traitait plus de 3,7 millions de tonnes de matériaux en 2017 pour un chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros (contre 4,2 millions de tonnes de métaux et 1,9 milliard d'euros pour le pôle Environnement de DBG en2016/17).



Le bureau d'études précise que Derichebourg a démontré historiquement et encore récemment sa capacité à intégrer de façon relutive tous types d'acquisition. Réalisée avec un timing parfait, celle-ci ne devrait pas déroger à la règle, conclut l'analyste.