DERICHEBOURG : revoit son objectif d'EBITDA courant à la hausse

A l'issue de son assemblée générale mixte, qui s'est tenue ce soir, Derichebourg a fait savoir que son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice en cours est en progression de 22% par rapport à l'an passé (+40% pour l'activité Services à l'Environnement, -6% pour le Multiservices). L'EBITDA courant s'élève à 62 millions d'euros, en progression de 86% sur un an. La progression provient dans une large de mesure de l'activité Services à l'Environnement et subsidiairement de l'activité Multiservices.



Lors de la publication de ses comptes 2019-2020, le 3 décembre 2020, le groupe avait fait état, après 2 mois d'activité, de perspectives d'EBITDA courant en croissance de 15% à 20% (soit un EBITDA courant de 208 à 217 millions d'euros). Compte tenu des résultats des mois de décembre et janvier, et de ses perspectives futures, le groupe escompte réaliser pour l'exercice 2020-2021 un EBITDA courant bien au-delà de ses prévisions initiales.



Les deux activités du groupe sont en progression mais l'activité Services à l'Environnement explique l'essentiel de cette amélioration.