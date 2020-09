Derichebourg : Canada Environnement remporte 5 contrats au Québec pour une collecte plus responsable

Derichebourg Environnement et Effenco déploient une flotte de camions hybrides électriques dans deux grandes villes mondiales, Paris et Montréal

Derichebourg Canada Environnement et Effenco s’engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% sur l’activité Collectivités Territoriales

Derichebourg Environnement consolide sa présence au Québec avec 5 nouveaux contrats dans le domaine de la collecte de déchets ménagers et recyclables, octroyés par la Ville de Montréal. Ces contrats avec la ville de Montréal totaliseront plus de 60,5 millions de dollars pour les cinq prochaines années avec une option de prolongation de deux ans. Plus de 580 000 habitants, soit environ 30 % de la population montréalaise, seront désormais desservis par 20 camions supplémentaires. L’entreprise comptabilisera au total 120 véhicules de collecte.

En 2018, Derichebourg Environnement, via sa filiale Derichebourg Canada Environnement, s’est associée à l’entreprise montréalaise Effenco pour équiper sa flotte de véhicules d’une technologie hybride électrique afin de rendre sa collecte des déchets plus responsable.

Depuis un an, Derichebourg Environnement équipe ses véhicules de collecte à Paris de la technologie hybride électrique d’Effenco et développe ce partenariat sur d’autres marchés français. Ce sont 96 véhicules en France qui sont équipés de cette nouvelle technologie.

« L’innovation reste au cœur de la stratégie de notre groupe et nous attachons une grande importance à l’amélioration constante de notre empreinte environnementale. Au-delà de Montréal, nous avons également mis en place cette technologie sur nos véhicules à Paris, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air dans ces deux métropoles. Je suis très fier de cette collaboration entre nos équipes québécoise et française, qui démontre encore une fois la réussite du collectif. », déclare Thomas Derichebourg, Président de Derichebourg Environnement

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 12 pays, sur 3 continents et compte quelque 36 800 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

