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    DBG   FR0000053381

DERICHEBOURG

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Derichebourg : Document AMF CP. 2022DD875683

12/12/2022 | 18:24
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2022DD875683

11 décembre 2022

FR0000053381 - DD154519

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

René Dangel, Administrateur indépendant

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : DERICHEBOURG

LEI : FR0000053381

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000053381

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.5150 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.5150 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 11 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Mise en conformité avec le règlement intérieur de l'émetteur qui prévoit que les administrateurs indépendants doivent détenir au

moins une action de la Société.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Derichebourg SA published this content on 12 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 December 2022 17:23:02 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 215 M 226 M -
Dette nette 2022 526 M 554 M -
PER 2022 3,95x
Rendement 2022 4,46%
Capitalisation 896 M 944 M -
VE / CA 2022 0,29x
VE / CA 2023 0,31x
Nbr Employés 38 154
Flottant 57,8%
Graphique DERICHEBOURG
Durée : Période :
Derichebourg : Graphique analyse technique Derichebourg | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DERICHEBOURG
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 5
Dernier Cours de Clôture 5,62 €
Objectif de cours Moyen 9,96 €
Ecart / Objectif Moyen 77,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Daniel Derichebourg Chairman & Chief Executive Officer
Pierre Candelier Chief Financial Officer
Abderrahmane El Aoufir Chief Operating Officer & Director
Bernard Val Independent Director
Matthieu Pigasse Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
DERICHEBOURG-44.63%944
WASTE MANAGEMENT-0.04%68 480
REPUBLIC SERVICES, INC.-2.61%42 916
TETRA TECH, INC.-10.85%8 020
CLEAN HARBORS, INC.16.43%6 281
GEM CO., LTD.-20.97%6 039