Derichebourg : Environnement remporte le marché de collecte de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer

Depuis plus de dix ans, la société a fait le choix de l’innovation et de la performance environnementale pour un service de haute qualité, et c’est un pari gagnant !

Derichebourg Environnement assurera dès le 1er avril 2021 la collecte des déchets ménagers de 207 000 habitants répartis sur 39 communes du territoire de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer pour une durée de 7 ans. Le montant total du marché est de 80 millions d’euros.

Fort de nombreuses références auprès de clients à haut niveau d’exigence, Derichebourg Environnement a élaboré une offre de service allant au-delà des attentes des collectivités ciblées. Celle-ci se décline selon plusieurs axes : des équipes fiables et performantes, une rigueur opérationnelle, un pilotage de proximité et des innovations technologiques permettant une maitrise de notre empreinte carbone.

Nous avons fait le choix de faire de notre site une vitrine environnementale en déployant une station de distribution de Gaz Naturel (GNV) qui alimentera une trentaine de véhicules (hybride gaz et électricité). Nos matériels de collecte seront également équipés de la technologie hybride électrique Start-Stop® permettant ainsi une diminution de la consommation de carburant, de notre maintenance, de l’impact sonore et surtout une importante réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

La forte attractivité de notre offre est le fruit du travail engagé au quotidien par l’ensemble de nos équipes. Le contrat de Caen-la-Mer est un très beau succès pour l’entreprise, qui a d’ailleurs prévu de dupliquer cette offre à haute performance dans le cadre de nos futurs marchés afin de renforcer sa présence nationale.

A propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 12 pays, sur 3 continents et compte quelque 36 800 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

