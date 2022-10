Derichebourg Océan Indien accélère son développement dans la gestion des déchets à la Réunion

Derichebourg Océan Indien (Derichebourg Environnement/Groupe Mooland) renforce ses positions dans le domaine des services aux collectivités en remportant un contrat d’envergure auprès de la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires – 6 communes – 182 000 habitants).

Ce nouveau marché débutera le 1er janvier 2024 et représentera un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros sur les six années du contrat.

La CIVIS a accordé sa confiance à Derichebourg Océan Indien pour assurer la collecte des déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles, emballages ménagers recyclables, encombrants, déchets verts et cartons des professionnels) des communes de Saint-Pierre et Petite-Île (97 400 habitants).

En remportant ce contrat, Derichebourg Océan Indien poursuit son implantation sur l’île et ouvrira, le 1er janvier 2024, une nouvelle agence implantée sur le territoire de la CIVIS.

Ce contrat prévoit la mise en service de 35 véhicules de collecte neufs équipés des technologies de pointe alliant performance des tournées de collecte et sécurité : informatique embarquée, système de vision périphérique sans aucun angle mort.

70 personnes œuvreront au quotidien pour assurer un service de proximité de qualité.

Derichebourg Océan Indien a souhaité inscrire son offre dans la continuité de la politique innovante de la CIVIS en matière de mobilité durable, lauréate en 2022 du prix argent du Label Territoire Innovant dans la catégorie « Construire les Villes de Demain ».

« Derichebourg Océan Indien déploiera ainsi la toute première benne de collecte 100% électrique sur l’île de la Réunion pour la CIVIS. Cette grande première ira dans le sens des efforts entrepris par la collectivité en matière de décarbonation. » souligne Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Environnement.

Derichebourg Océan Indien accompagnera également la CIVIS en proposant un plan d’actions performance tri, visant à augmenter les tonnes d’emballages recyclables collectées sur le territoire.

Avec le gain de ce nouveau contrat, Derichebourg Océan Indien renforce encore sa position d’expert dans le domaine de la gestion des déchets.

A propos de Derichebourg

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 10 pays, sur 3 continents et compte quelque 41 300 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

A propros de Mooland

Partenaire de longue date des collectivités locales, le Groupe Transports Mooland (649 collaborateurs – 450 véhicules) transporte chaque jour plus de 8 000 voyageurs sur les lignes du réseau Car Jaune du Conseil Régional et sur les réseaux urbains des 5 communautés d’agglomérations. De même, il assure le transport de plus de 30 000 élèves sur les routes de 20 communes de la Réunion. Chaque année, ce sont 13 millions de kilomètres qui sont parcourus par le Groupe Mooland.

www.mooland.fr

