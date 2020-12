Derichebourg : Résultats de l'exercice 2019-2

Baisse de 11,9% du chiffre d'affaires dans l'activité Services à l'Environnement

Le volume de ferrailles vendues par le Groupe est en retrait de 8,3%. À périmètre constant, il est de 17,7%, dont environ la moitié due à la période de confinement. La contribution de Derichebourg España est de 323.000 tonnes.

Le premier trimestre a été difficile, avec des baisses de prix sur plusieurs mois, rendant difficile la répercussion totale à l'achat de la baisse des prix de vente. Une période de reprise (janvier-février) a été interrompue par les problèmes sanitaires, qui ont débouché sur un confinement (en France et en Espagne notamment), perturbant les activités du Groupe, qui ont diminué en quelques jours à 15% de leur niveau habituel, avant de reprendre lentement, puis beaucoup plus fortement à compter de la mi-mai, jusqu'à atteindre en septembre des niveaux proches de l'exercice précédent.

La Turquie est le seul pays (hors Chine) dont la production d'acier a résisté pendant cette année, et a continué, notamment au second semestre, à animer le marché des ferrailles.

Les prix moyens ont été plus faibles que l'an passé, si bien que le chiffre d'affaires Ferrailles recule de 20,6 %.

Concernant les métaux non ferreux, la baisse à périmètre constant est de 20,1%, et Lyrsa, qui a une très forte activité dans les métaux non ferreux (flottation et affinage de lingots d'aluminium, broyage de batteries et affinage de lingots de plomb) a contribué pour 124 600 tonnes, si bien que l'activité progresse de 3,2% en volume.

L'année a été difficile pour les aluminiums et le plomb (prix en baisse à cause d'une faible demande du secteur automobile au printemps) et les chutes d'acier inoxydable (demande en Europe très faible). Elle a été plus soutenue pour le cuivre.

Les activités de services, à périmètre constant, ont été en croissance : l'activité de collecte d'ordures ménagères a eu un niveau d'activité constant tout au long de l'exercice, et a remporté de nouveaux contrats en France et au Canada, grâce à son positionnement sélectif sur des contrats valorisant la performance environnementale du prestataire. Les activités de traitement de DEEE ont bénéficié au second semestre du fort renouvellement de matériel électro-ménager par les Français, et d'une meilleure collecte de ces appareils.

Recul de 2,5% du chiffre d'affaires de la division Multiservices

Deux mois d'activité réduite dans toutes les lignes de services et une crise plus durable dans les services liés aux secteurs aéronautique et aérien ont eu raison de la nouvelle progression attendue du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices, si bien que ce dernier est en recul de 2,5%.

Le segment Tertiaire, qui comprend principalement le métier Propreté voit son chiffre d'affaires progresser de 10% grâce à un triple effet :