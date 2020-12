Derichebourg : Résultats de l'exercice 2019-2020

Résistance de l’EBITDA courant et bonnes perspectives

pour l’exercice 2020-2021

Le Conseil d’administration du Groupe réuni le 3 décembre 2020 sous la présidence de M. Daniel Derichebourg a arrêté les comptes annuels et consolidés au 30 septembre 2020. Au cours de cette séance, le président directeur général a déclaré : « la diversité des métiers du Groupe lui a permis de bien résister au cours de cette année particulière. Même si les conséquences économiques de la crise sanitaire ont affecté les résultats de l’exercice passé, nous avons de réelles perspectives de croissance pour cette année ».

Chiffre d’affaires : 2,5 Mds €

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019/2020 s’élève à 2,5 milliards d’euros, en diminution de 8,9% par rapport à l’exercice précédent. L’activité Services à l’Environnement recule de 11,9%, et l’activité Multiservices de 2,5%.

Dans l’activité Services à l’Environnement, la contribution de Derichebourg España (ex-Lyrsa) sur 9 mois ne compense pas les effets d’un confinement de près de 2 mois et un premier trimestre de l’exercice en fort recul, même si l’exercice s’est terminé sur des bases de volumes comparables à l’an passé.

Dans l’activité Multiservices, la progression des Métiers Propreté (France et Etranger) ne compense pas le recul des activités liées à l’aéronautique (services externalisés et travail temporaire).

(en milliers de tonnes) 30/09/2020 30/09/2019 Variation Ferrailles 3 159,2 3 445,8 -8,3% Métaux non ferreux 552,3 535,1 3,2% Total volumes 3 711,5 3 980,9 -6,8% (en millions d'euros) 30/09/2020 30/09/2019 Variation Ferrailles 681,9 858,9 -20,6% Métaux non ferreux 692,7 674,7 2,7% Prestations 252,8 313,1 -19,3% chiffre d'affaires Services à l'Environnement 1 627,4 1 846,7 -11,9% chiffre d'affaires Multiservices 836,2 857,6 -2,5% chiffre d'affaires holding 0,4 0,8 -43,7% Total chiffre d'affaires groupe Derichebourg 2 464,1 2 705,0 -8,9%

Baisse de 11,9% du chiffre d’affaires dans l’activité Services à l’Environnement

Le volume de ferrailles vendues par le Groupe est en retrait de 8,3%. À périmètre constant, il est de 17,7%, dont environ la moitié due à la période de confinement. La contribution de Derichebourg España est de 323.000 tonnes.

Le premier trimestre a été difficile, avec des baisses de prix sur plusieurs mois, rendant difficile la répercussion totale à l’achat de la baisse des prix de vente. Une période de reprise (janvier-février) a été interrompue par les problèmes sanitaires, qui ont débouché sur un confinement (en France et en Espagne notamment), perturbant les activités du Groupe, qui ont diminué en quelques jours à 15% de leur niveau habituel, avant de reprendre lentement, puis beaucoup plus fortement à compter de la mi-mai, jusqu’à atteindre en septembre des niveaux proches de l’exercice précédent.

La Turquie est le seul pays (hors Chine) dont la production d’acier a résisté pendant cette année, et a continué, notamment au second semestre, à animer le marché des ferrailles.

Les prix moyens ont été plus faibles que l’an passé, si bien que le chiffre d’affaires Ferrailles recule de 20,6 %.

Concernant les métaux non ferreux, la baisse à périmètre constant est de 20,1%, et Lyrsa, qui a une très forte activité dans les métaux non ferreux (flottation et affinage de lingots d’aluminium, broyage de batteries et affinage de lingots de plomb) a contribué pour 124 600 tonnes, si bien que l’activité progresse de 3,2% en volume.

L’année a été difficile pour les aluminiums et le plomb (prix en baisse à cause d’une faible demande du secteur automobile au printemps) et les chutes d’acier inoxydable (demande en Europe très faible). Elle a été plus soutenue pour le cuivre.

Les activités de services, à périmètre constant, ont été en croissance : l’activité de collecte d’ordures ménagères a eu un niveau d’activité constant tout au long de l’exercice, et a remporté de nouveaux contrats en France et au Canada, grâce à son positionnement sélectif sur des contrats valorisant la performance environnementale du prestataire. Les activités de traitement de DEEE ont bénéficié au second semestre du fort renouvellement de matériel électro-ménager par les Français, et d’une meilleure collecte de ces appareils.

Recul de 2,5% du chiffre d’affaires de la division Multiservices

Deux mois d’activité réduite dans toutes les lignes de services et une crise plus durable dans les services liés aux secteurs aéronautique et aérien ont eu raison de la nouvelle progression attendue du chiffre d’affaires de l’activité Multiservices, si bien que ce dernier est en recul de 2,5%.

Le segment Tertiaire, qui comprend principalement le métier Propreté voit son chiffre d’affaires progresser de 10% grâce à un triple effet :

Variation positive de l’activité récurrente en France ;

Travaux supplémentaires pendant la période de reprise d’activité pour sécuriser les clients ;

Consolidation sur 12 mois de la filiale espagnole SILNET dans laquelle une participation majoritaire a été prise fin juillet 2019, et fort développement du chiffre d’affaires de cette dernière depuis l’acquisition.

À contrario, les métiers liés au secteur aéronautique et aérien voient leur chiffre d’affaires reculer fortement malgré 5,5 mois d’activité « normale » : -26% pour Derichebourg Aeronautics Services et -40% pour Derichebourg Aeronautics Recruitment.

EBITDA courant en diminution de 5,4%

L’EBITDA courant du Groupe s’élève à 180,9 M€, en diminution de 5,4% par rapport à l’an passé. Plusieurs éléments expliquent ce recul limité :

la politique de maîtrise des marges unitaires dans l’activité Services à l’Environnement : elles sont maintenues pour les métaux non ferreux, et subissent un très léger recul pour les ferrailles, principalement au 1 er trimestre de l’exercice ;

trimestre de l’exercice ; la contribution de Derichebourg España sur 9 mois : 15 M€. L’intégration se déroule de manière satisfaisante (synergies commerciales, synergies ponctuelles de coûts). Son taux d’EBITDA a déjà progressé d’un point (5% vs 4%) par rapport à l’acquisition ;

la progression de la profitabilité des services de collecte d’ordures ménagères en France, qui recueille les fruits de sa politique sélective de réponse aux appels d’offres (uniquement sur des contrats valorisant les apports technologiques et la qualité de service, et pas seulement le prix) ;

le recours à l’activité partielle pendant la période mars-juin et le recours à l’activité partielle de longue durée dans l’activité de services externalisés aéronautique ;

la première application de la norme IFRS 16, qui contribue à améliorer l’EBITDA courant de 20,8 M€ par rapport à l’an passé.

L’EBITDA courant1 de l’activité Services à l’Environnement s’élève à 142,2 M€, en diminution de 19,9 M€ par rapport à l’an passé.

L’EBITDA courant de l’activité Multiservices s’élève à 44,0 M€, en progression de 11,0 M€, soit légèrement moins que l’impact de la norme IFRS 16 sur cette division (11,9 M€). La contribution du segment Tertiaire progresse, tandis que celle des métiers liés à l’aéronautique diminue fortement.

Résultat opérationnel courant2 en retrait de 39,5%

Après prise en compte des amortissements, plus élevés que l’an passé à cause de l’impact de la norme IFRS 16 (+20,5 M€ sur ce poste), le résultat opérationnel est de 62,4 M€, en baisse de 39,5% par rapport à l’an passé.

Résultat opérationnel

Après prise en compte de divers éléments à caractère non courant,

Réévaluation de la participation dans Reyfra, historiquement détenue par Derichebourg Environnement dans le cadre de l’acquisition de Lyrsa (+7,7 M€) suite à son passage de mise en équivalence à intégration globale ;

du profit lié à une issue favorable en appel dans un litige initié par Veolia (+3,7 M€) ;

de coûts de restructuration chez Derichebourg España (1,2 M€), dans les filiales françaises de l’activité Recyclage (1,8 M€), dans les filiales liées au secteur aéronautique (5,6 M€) ;

de pertes sur cessions de diverses filiales et participation (6,8 M€) ;

réévaluation à la hausse du coût de surveillance d’une ancienne décharge en Italie (2,3 M€).

Le résultat opérationnel s’établit à 56,2 M€, en baisse de 42,4 %.

Résultat net

Le résultat net revenant aux actionnaires s’établit à 21,3 M€, en baisse de 61,6% par rapport à l’an dernier. Tenant compte des recommandations du gouvernement de mars 2020, le Conseil d’administration a proposé d’affecter le résultat net au report à nouveau et de ne pas distribuer de dividende cette année.

Investissements

Le groupe a poursuivi sa politique d’investissements dans des outils technologiques de haut niveau à forte valeur ajoutée, qui conforteront la résistance de son activité. Le montant des investissements réalisés (hors IFRS 16) est de 101 M€, en diminution de plus de 40 M€ par rapport à l’exercice précédent, ce qui traduit la capacité du groupe à adapter ses investissements aux ressources disponibles.

Perspectives

L’exercice en cours s’est ouvert sous de meilleurs auspices que l’an dernier : les prix des ferrailles et des métaux non ferreux sont orientés à la hausse. L’activité a été peu perturbée par le second confinement. Le métier Propreté est revalorisé chez les clients de par la sécurisation de leur activité qu’il procure.

Le Groupe estime sur la base de ses deux premiers mois d’activité, qu’il devrait être en mesure de dégager sur l’exercice en cours un EBITDA courant en progression de 15% à 20% environ, ce qui signifie un EBIT courant en hausse de 30% à 45% environ. Les investissements corporels devraient être en deçà de 50% de l’EBITDA courant.

Cette prévision repose sur les hypothèses suivantes :

absence d’aggravation de la situation sanitaire,

absence de crise géopolitique majeure, et

absence d’entrave supplémentaire aux flux de commerce des matières premières issues du recyclage,

À plus long terme, le Groupe est également confiant dans la raison d’être de ses principaux métiers, et notamment le recyclage de matières métalliques, qui concourt à la protection de l’environnement, à l’économie circulaire et à un modèle de croissance plus responsable. La production de métal (ferreux ou non ferreux) par les matières premières issues du recyclage, est appelée à croître dans les années à venir :

émissions de CO 2 fortement réduites par rapport à la production primaire de métal ;

fortement réduites par rapport à la production primaire de métal ; moindre consommation d’énergie à la tonne produite ;

moindre investissement, ressources disponibles localement et maintien d’emplois locaux.

Annexe 1 : COMPTE DE RESULTAT

en millions d'euros 30/09/2020 30/09/2019 Variation Chiffre d'affaires 2 464,1 2 705,0 (8,9%) dont Services à l'Environnement 1 627,4 1 846,7 (11,9%) dont Multiservices 836,2 857,6 (2,5%) EBITDA courant 180,9 191,2 (5,4%) dont Services à l'Environnement 142,2 162,1 (12,3%) dont Multiservices 44,0 33,0 33,2% Résultat opérationnel courant 62,4 103,1 (39,5%) dont Services à l'Environnement 52,5 88,2 (40,5%) dont Multiservices 18,1 21,3 33,2% Eléments à caractère non courant, nets (6,2) (5,6) Résultat opérationnel 56,2 97,5 (42,4%) Frais financiers nets (12,3) (9,7) Autres éléments financiers (2,3) (0,7) Résultat avant impôts 41,5 87,0 (52,2%) Impôt sur les bénéfices (19,5) (30,5) Part du résultat des sociétés mises en équivalence 0,4 2,4 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle (1,1) (3,3) Résultat net revenant aux actionnaires 21,3 55,6 (61,6%)

Annexe 2 : BILAN

(en millions d'euros) 30/09/2020 30/09/2019 Variation (%) Ecart d'acquisition 261,1 227,7 Immobilisations incorporelles 7,5 8,0 Immobilisations corporelles 499,5 539,2 Droits d'utilisation 188,3 Actifs financiers 10,0 8,8 Participations dans les entreprises associées et co-entreprises 12,6 18,5 Impôts différés 31,1 26,5 Total actifs non courants 1 010,1 828,5 21,9% Stocks et encours 105,3 67,8 Créances Clients 309,9 284,1 Créances d'impôt 4,1 3,8 Autres actifs 68,3 62,5 Actifs financiers 15,4 20,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 361,9 284,6 Instruments financiers Total actifs courants 865,0 723,0 19,6% Total actifs non courants et groupes d'actifs destinés à être cédés 5,8 Total actif 1 875,1 1 557,4 20,4% (en millions d'euros) 30/09/2020 30/09/2019 Variation (%) Capitaux propres groupes 521,6 523,1 Intérêts ne conférant pas le contrôle 2,6 2,9 Total capitaux propres 524,2 526,0 (0,3%) Emprunts et dettes financières 572,2 324,8 Provisions retraite et avantages similaires 50,8 49,6 Autres provisions 33,4 23,7 Impôts différés 23,2 17,1 Autres passifs 3,2 3,2 Total passifs non-courants 682,6 418,4 63,1% Emprunts et dettes financières 130,9 84,8 Provision 4,6 2,6 Fournisseurs 254,5 257,1 Dette d'impôt 4,7 7,7 Autres passifs 271,2 252,7 Instruments financiers 2,3 2,7 Total passifs courants 668,2 607,6 10,0% Total passifs liés à un groupe d'actifs destiné à être cédés 5,4 Total passif 1 875,1 1 557,4 20,4%





Annexe 3 : Passage de l’endettement financier net du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020

Endettement financier net 30/09/2019 124,9 EBITDA courant (180,9) Investissements 96,8 Frais financiers nets 12,3 Impôts sur les sociétés 27,5 Variation du BFR (27,3) Autres 4,8 Sous-total 58,1 Dividendes 17,5 Croissance externe 191,7 Nouveaux droits d'utilisation 65,1 Première application IFRS 16 vs. IAS 17 8,8 Endettement financier net 30/09/2020 341,2











1 EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotation nette aux amortissements des immobilisations incorporelles, corporelles et des droits d’utilisation

2 Résultat opérationnel courant = Résultat opérationnel +/- éléments non-courants





