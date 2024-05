Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de recyclage (94,7%) : collecte et recyclage de métaux ferreux (48% du CA) et de métaux non ferreux (46,8%). Le solde du CA (5,2%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ; - prestations de services aux collectivités (5%) ; - autres (0,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (70,2%), Europe (24,1%) et Amériques (5,7%). En avril 2023, le groupe a cédé l'activité prestations de services aux entreprises à Elior Group.

Secteur Services et équipements environnementaux