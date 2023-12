Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services aux entreprises et aux collectivités. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services environnementaux (82,2%) : collecte et recyclage de métaux ferreux et non ferreux, gestion de déchets industriels et ménagers, dépollution, réemploi et recyclage de biens d'équipement et de consommation en fin de vie, etc. ; - prestations de services aux entreprises (17,8%) : prestations de services d'accueil, de propreté, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (70,6%), Europe (24,7%) et Amériques (4,7%).

Secteur Services et équipements environnementaux