Derichebourg : au-dessus des 30% du capital d'Elior

Derichebourg a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 avril, les seuils de 25% et 30% du capital et des droits de vote d'Elior Group et détenir 48,31% du capital et des droits de vote du groupe de restauration et de services.



Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de 80.156.782 actions nouvelles Elior en rémunération de l'apport en nature, réalisé par Derichebourg, de sa filiale Derichebourg Multiservices Holding au profit d'Elior.



Derichebourg n'envisage pas d'accroître sa participation dans Elior et son franchissement en hausse des seuils de 30% a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de dépôt d'un projet d'offre publique sur les actions Elior.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.