Derichebourg : cède sa division Multiservices à Elior

L'assemblée générale mixte d'Elior Group tenue ce jour a approuvé à la quasi-unanimité (99,9%) l'apport de la branche Derichebourg Multiservices, dirigée par Boris Derichebourg, à Elior Group, et la

rémunération de cet apport de 452,9 ME par l'émission de 80.156.782 nouvelles actions Elior Group, qui confèrent in fine une détention de 48,31% de Derichebourg dans Elior Group, compte tenu de la participation antérieurement détenue.



Derichebourg n'a pas pris part au vote relatif à cet apport et à sa rémunération.



Par ailleurs, le conseil d'administration d'Elior, réuni à l'issue de l'assemblée générale, a nommé Daniel Derichebourg président-directeur général d'Elior Group, en remplacement de Bernard Gault.



Daniel Derichebourg a ensuite nommé Didier Grandpré directeur financier d'Elior Group et membre de son comité exécutif, en remplacement d'Esther Gaide qui quitte le Groupe suite à son souhait personnel de se concentrer désormais sur des mandats non exécutifs.





