Derichebourg : hausse de 60% du résultat net semestriel

Le groupe Derichebourg publie un chiffre d'affaires consolidé semestriel de 2,5 MdsE, en progression de 54% par rapport à l'exercice précédent.



Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement (+70%), et dans une proportion moindre de la progression de la contribution du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices (+9%).



L'Ebitda courant du premier semestre s'élève à 250,6 ME, en augmentation de 45,2% par rapport à l'an passé, tandis que l'Ebitda courant proforma sur 12 mois glissants ressort à 559 ME.



Finalement, le résultat net de l'ensemble consolidé est de 118,3 ME, dont 117,8 ME revenant aux actionnaires de l'entité consolidante (soit +60% par rapport à l'an passé).



Derichebourg se dit 'très confiant dans l'avenir du métier du recyclage, et ses perspectives industrielles et financières'.



