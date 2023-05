Derichebourg publie des résultats en baisse au 1er semestre, les services résistent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du recyclage de métaux industriels Derichebourg a publié mercredi des résultats en baisse au titre du premier semestre de son exercice 2022-2023, plombés par le recul des cours des métaux et par la hausse des coûts de l'énergie.

Pour le semestre achevé à la fin mars, le bénéfice net du groupe s'est établi à 72 millions d'euros, contre 117,8 millions d'euros au premier semestre 2021-2022.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant est ressorti à 179,2 millions d'euros au premier semestre, contre 227,2 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Derichebourg s'est inscrit à 1,82 milliard d'euros, contre 2,09 milliards d'euros à la même période de l'exercice précédent.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda de 181 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,87 milliard d'euros.

Le groupe a notamment souffert d'une baisse de ses ventes de ferraille, en lien avec le ralentissement de l'activité dans l'industrie sidérurgique. "Le prix de tous les métaux traités par le groupe s'est inscrit en recul marqué par rapport à l'an passé, de l'ordre de 205 euros par tonne, soit 9% environ", a souligné Derichebourg.

La division recyclage a enregistré une baisse de 13,9% de son chiffre d'affaires, à 1,73 milliard d'euros. Les activités de services aux collectivités ont quant à elle progressé de 16%, à 90,1 millions d'euros, grâce au démarrage de plusieurs contrats.

"Dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et d'interrogations sur l'évolution de l'économie en Europe et aux Etats-Unis, le groupe demeure confiant dans l'avenir de son métier et de son business model", a indiqué Derichebourg.

Le groupe a précisé qu'il poursuivrait au deuxième semestre son programme d'investissements et qu'il étudiait toujours des possibilités de croissance externe.

May 24, 2023 13:56 ET (17:56 GMT)