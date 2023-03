Derichebourg : signature du protocole d'accord avec Elior

Dans le cadre du projet d'apport de Derichebourg Multiservices à Elior Group, Derichebourg annonce la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec Elior Group.



Cette signature a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Elior Group et Derichebourg.



BDL Capital Management, Permian Investment Partners, FSP et EMESA, représentant environ 24,4% du capital et des droits de vote d'Elior Group, soutiennent cette nouvelle étape dans la stratégie du groupe Elior et voteront en faveur de l'opération d'apport à Elior des activités Multiservices de Derichebourg.



Dans l'hypothèse où l'opération serait approuvée, Derichebourg détiendra environ 48,4% d'Elior Group à l'issue de l'apport. Derichebourg continuera à consolider par mise en équivalence sa participation dans Elior Group.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.