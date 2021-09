Derichebourg : vers une entrée dans le SBF 120

Le groupe de services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités Derichebourg annonce son entrée dans l'indice SBF 120, ainsi que dans l'indice CAC Mid 60, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris.



Ces décisions prendront effet vendredi 17 septembre, après la clôture des marchés. Pour rappel, le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.



