Le chiffre d'affaires du traiteur Elior bondit grâce au rattrapage post-COVID et aux hausses de prix.

Après avoir été frappés par les restrictions liées à la pandémie, les traiteurs bénéficient aujourd'hui d'un effet de rattrapage de la COVID et de hausses de prix convenues avec les clients pour faire face à la hausse des coûts de l'alimentation et de la main-d'œuvre.

"Les pressions inflationnistes, notamment sur les coûts alimentaires, restent fortes et nécessitent de maintenir les efforts de renégociation, notamment avec les clients du secteur public", a déclaré Bernard Gault, président-directeur général d'Elior, dans un communiqué.

Elior a indiqué que 73% de ses contrats avaient été renégociés avec succès d'ici la fin 2022, ce qui représente 234 millions d'euros (256 millions de dollars) de hausses de prix sur une période de 12 mois glissants.

Le troisième plus grand traiteur contractuel d'Europe a déclaré un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros pour le premier trimestre jusqu'en décembre, contre 1,12 milliard d'euros un an plus tôt.

Elior, qui fournit des services de traiteur à des secteurs tels que les affaires, l'éducation et la santé, a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2022-2023 et ses ambitions à moyen terme pour 2024.

(1 $ = 0,9152 euros)