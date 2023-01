Les actions du traiteur français Elior chutent suite à des ventes manquées.

Après avoir été frappés par les restrictions COVID-19, les traiteurs s'efforcent maintenant de réinitialiser les tarifs et les accords avec les fournisseurs, de limiter les coûts et de réduire les options de menu pour faire face aux prix élevés des aliments et de l'énergie.

Le troisième plus grand traiteur contractuel d'Europe a annoncé un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros (1,34 milliard de dollars) pour le trimestre clos en décembre, en hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente, mais toujours inférieur de 1 % au consensus cité par les analystes de Citi.

Son taux de fidélisation des clients de 92,6% hors renégociations de contrats est meilleur que les niveaux d'après 2018, mais en retrait par rapport aux deux derniers trimestres, ajoute Citi.

Elior a déclaré que 73% de ses contrats avaient été renégociés avec succès d'ici fin 2022, représentant 234 millions d'euros d'augmentation de prix sur une période de 12 mois glissants.

Ce chiffre est toutefois inférieur à l'objectif qu'Elior a donné lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre en novembre, lorsqu'il a dit qu'il visait à renégocier 90% des anciens contrats d'ici la fin de l'année, a écrit JP Morgan dans une note aux clients.

Elior et son rival français Sodexo ont tous deux déclaré que les négociations étaient complexes avec le secteur public en France.

Alors que les traiteurs bénéficient d'effets de rattrapage post-COVID et de prix plus élevés, Richard Clarke, analyste chez Bernstein, a prévenu qu'il ne restait peut-être plus beaucoup de marge de manœuvre pour que les hausses de tarifs stimulent la croissance au second semestre 2023.

"Cela signifie qu'il n'y a potentiellement pas beaucoup de marge de manœuvre pour de nouvelles augmentations de prix", a déclaré M. Clarke.

Elior, qui s'adresse à des secteurs tels que les affaires, l'éducation et la santé, a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année et ses ambitions à moyen terme pour 2024.

(1 $ = 0,9177 euros)

