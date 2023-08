Dermapharm Holding SE est une société allemande qui fabrique des produits pharmaceutiques de marque non brevetés. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : Les produits pharmaceutiques de marque et autres produits de soins de santé, qui comprennent le développement, la production et la distribution en interne de produits pharmaceutiques de marque et autres produits de soins de santé, et les activités d'importation parallèle, qui opèrent sous la marque axicorp. Elle détient environ 950 autorisations de mise sur le marché pour plus de 250 principes actifs pharmaceutiques, qui sont commercialisés comme produits pharmaceutiques, compléments alimentaires ou compléments alimentaires équilibrés. La Société offre ses produits par le biais d'un certain nombre de marques, notamment Dekristol, Ampho Moronal, Keltican, Tromcardin, etc. Elle est active principalement en Allemagne, en Suisse et en Autriche. En outre, elle exploite une unité de production en Allemagne. Trommsdorff & GmbH Co KG est une filiale de la Société.

Secteur Produits pharmaceutiques