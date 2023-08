GRÜNWALD (dpa-AFX) - Des affaires étonnamment bonnes au premier semestre rendent le fabricant de médicaments Dermapharm plus confiant pour 2023. Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ajusté devraient atteindre le haut de la fourchette des prévisions, a annoncé l'entreprise sans surprise mercredi à Grünwald. Les nouvelles filiales du groupe, Arkopharma en France et Montavit en Autriche, contribuent également à l'optimisme du directoire. En bourse, les déclarations et les chiffres provisoires ont été bien accueillis.

L'action Dermapharm a gagné près de six pour cent à 45,40 euros en matinée et a ainsi été la plus grande gagnante de l'indice des petites valeurs SDax. L'expert du secteur Alexander Thiel de la société d'investissement Jefferies s'est montré positivement surpris par la rentabilité de l'entreprise, et ses collègues de Pareto Securities estiment que le fabricant est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels.

Par rapport au début de l'année, l'action a maintenant gagné plus d'un cinquième de sa valeur. Début juin, elle se négociait pourtant encore un peu plus cher, à 48,50 euros. Et début 2022, les investisseurs avaient payé le titre environ deux fois plus cher, avec des cours atteignant 91,95 en plein boom des vaccins Corona.

Le patron de Dermapharm, Hans-Georg Feldmeier, table désormais sur un chiffre d'affaires de près de 1,11 milliard d'euros pour 2023. Il s'agit de l'extrémité supérieure de la fourchette d'objectifs annoncée, qui prévoit au moins 1,08 milliard d'euros à l'extrémité inférieure. Le bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda ajusté), corrigé des facteurs exceptionnels, devrait désormais atteindre le haut de la fourchette de 300 à 310 millions d'euros. Les analystes interrogés par l'agence de presse Bloomberg avaient toutefois déjà prévu un peu plus pour ces deux chiffres clés.

Au premier semestre, Dermapharm a réalisé, selon des chiffres provisoires, un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros, soit presque un quart de plus qu'un an auparavant. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 13 pour cent pour atteindre 168 millions d'euros. En incluant les charges exceptionnelles de 31 millions d'euros, il a toutefois reculé d'environ 4 pour cent, à 137 millions d'euros.

"Les moteurs de la croissance du chiffre d'affaires et du résultat absolu sont notre filiale française Arkopharma et une forte croissance organique réjouissante dans les activités existantes", a déclaré le président du directoire Feldmeier. Certes, la production du vaccin Corona pour le fabricant de Mayence Biontech a baissé comme prévu au deuxième trimestre. Mais l'augmentation des ventes d'autres produits a permis d'atténuer ce phénomène, a-t-on ajouté.

Néanmoins, une petite partie du chiffre d'affaires de Dermapharm est restée sous forme de bénéfice d'exploitation ajusté. La marge opérationnelle ajustée a baissé de 31,6 à 28,9 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente.

Toutefois, après le boom des années Corona, la direction de l'entreprise avait de toute façon annoncé une baisse du résultat pour 2023. Ainsi, le chiffre d'affaires devrait certes dépasser le record de 1,025 milliard d'euros de l'année 2022. Mais le bénéfice d'exploitation corrigé devrait rester clairement en deçà des 360 millions d'euros de l'année précédente.

À partir de juillet, l'entreprise pharmaceutique tyrolienne Montavit devrait toutefois contribuer positivement au chiffre d'affaires et au résultat d'exploitation. Dermapharm avait racheté fin juin le fabricant de produits pour l'urologie, la gynécologie et le traitement des allergies. Dermapharm publiera ses résultats semestriels définitifs le 29 août /stw/knd/mis.