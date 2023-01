Le FDP insiste sur la légalisation rapide du cannabis

BERLIN (dpa-AFX) - Le Parti libéral-démocrate (FDP) demande un rythme plus soutenu pour la libéralisation prévue du cannabis en Allemagne. "Nous avons, en tant que coalition pour l'avenir, formulé comme objectif dans notre contrat de coalition la libération contrôlée du cannabis à des fins récréatives. Nous voulons donc un projet de loi le plus rapidement possible", a déclaré Andrew Ullmann, porte-parole du groupe parlementaire FDP sur les questions de santé, au Tagesspiegel (mercredi). Il y a une semaine, l'experte verte en matière de santé Kirsten Kappert-Gonther avait déjà demandé un projet de loi rapide.

On ne peut pas "attendre indéfiniment de recevoir des signaux préalables de l'Europe pour enfin légiférer", a déclaré Ullmann. La voie de la coalition des feux de signalisation est "légale et légitime" et existera donc aussi en Europe.

Dans leur accord de coalition, le SPD, les Verts et le FDP avaient convenu d'introduire "la distribution contrôlée de la drogue aux adultes à des fins de consommation dans des magasins agréés". Le ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), avait présenté à l'automne les premières idées concrètes de mise en œuvre (Eckpunkte). La prochaine étape serait un projet de loi prêt à l'emploi. Il n'est toutefois pas exclu que Bruxelles oppose son veto aux projets allemands dans le cadre d'une procédure dite de notification (examen) si la Commission estime qu'ils sont contraires au droit européen et international. C'est le pari de l'Union, qui s'oppose à la légalisation./csd/DP/stk