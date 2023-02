Derwent rapporte des revenus locatifs annuels plus élevés ; signe 10 baux

(Alliance News) - Derwent London PLC a annoncé mardi une hausse des revenus locatifs, ainsi que des perspectives plus positives pour le marché immobilier de Londres.

En 2022, l'investisseur et promoteur immobilier basé à Londres a déclaré que les revenus locatifs nets ont augmenté de 6,0 %, passant de 177,9 millions de GBP à 188,5 millions de GBP. Les actifs corporels nets EPRA par action ont chuté de 8,3 % à 2 632 pence au 31 décembre, contre 3 959 pence un an plus tôt.

Derwent est passé d'un bénéfice de 252,5 millions de GBP à une perte avant impôts de 279,5 millions de GBP. Ceci est principalement dû à un déficit de réévaluation de 422,1 millions de GBP, contre un excédent de 131,1 millions de GBP un an plus tôt.

Elle a proposé d'augmenter le dividende final de 53,5 p à 54,5 p, portant le total annuel à 78,5 p, soit une augmentation annuelle de 2,6 %.

Derwent a déclaré que les perspectives de l'économie britannique se sont améliorées au cours des derniers mois, Londres devenant "à nouveau très active". Il a notamment souligné l'ouverture de la ligne Elizabeth, qui a entraîné une plus grande affluence dans les gares centrales, et a donc aidé les bureaux, les magasins et les restaurants.

"La fuite vers la qualité pour les bureaux londoniens continue de s'accélérer", a déclaré la société.

Les actions de Derwent étaient en hausse de 0,8 % à 2 612,00 pence à Londres mardi matin.

Séparément, Derwent London a annoncé la signature de 10 baux, totalisant 14,7 millions de GBP de loyer combiné. Cela inclut la première prélocation à la propriété du 25 Baker Street W1, ainsi que le troisième occupant majeur du Featherstone Building EC1, a noté la firme.

"Les 14,7 millions de livres sterling de locations que nous avons annoncées aujourd'hui démontrent une fois de plus la profondeur de la demande pour nos bureaux durables au design distinctif et nous prévoyons une accélération de la croissance des loyers pour les meilleurs bâtiments à moyen terme", a déclaré le directeur général Paul Williams.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

