Desh Rakshak Aushdhalaya Limited annonce des changements au sein de son équipe de direction

Desh Rakshak Aushdhalaya Limited, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 8 janvier 2022, a approuvé la démission de Mme Cheena Golani du poste de secrétaire générale et de responsable de la conformité de la société, et l'accepte par la présente avec effet au 5 janvier 2022. Le conseil d'administration a annoncé que CS Sohini Bansal a été nommée secrétaire générale et responsable de la conformité de la société avec effet au 8 janvier 2022.