Design Therapeutics Inc est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur le développement de petites molécules thérapeutiques modificatrices de la maladie, appelées chimères ciblées sur les gènes (GeneTAC), qui sont conçues pour cibler la cause sous-jacente des maladies héréditaires à expansion de répétition de nucléotides. Le principal produit candidat de la société est l'ataxie de Friedreich (FA). Elle développe également un programme GeneTAC pour la dystrophie myotonique de type 1 (DM1), et elle fait progresser son portefeuille GeneTAC pour traiter d'autres maladies monogéniques graves à répétition de nucléotides. La FA est une maladie progressive monogénique, autosomique récessive. La DM1 est une maladie neuromusculaire progressive monogénique, autosomique dominante, qui affecte les muscles squelettiques, le cœur, le cerveau et d'autres organes.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale