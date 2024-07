(Alliance News) - Destination Italia Spa a annoncé avoir atteint une valeur de plus de 35 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires de réservations touristiques au cours des six premiers mois de l'année, marquant une augmentation de 6,0 % par rapport au 30 juin 2023, où il s'élevait à 33 millions d'euros.

La société précise que les réservations en provenance du Moyen-Orient ont augmenté de 43 % et celles de l'Asie-Pacifique de 37 %, tandis que les États-Unis restent en tête de liste avec un chiffre d'affaires supérieur à 11 millions d'euros.

En ce qui concerne le secteur non hôtelier, la société fait état des performances de Welcomely, une filiale de Destination Italia acquise en 2023 et spécialisée dans la gestion immobilière, qui a enregistré une valeur totale des transactions de 2,8 millions d'euros au cours du premier semestre 2024.

Au cours de la même période, environ 90 000 voyageurs sont arrivés en Italie avec Destination Italia.

Dina Ravera, présidente de Destination Italia, a déclaré : "Dans les mois à venir, nous prévoyons une croissance encore plus significative, grâce à l'extension de la saisonnalité et aux investissements que nous avons réalisés pour ouvrir de nouveaux marchés et améliorer notre offre. Nous renforçons notre présence internationale, nos relations institutionnelles en Italie et la valeur de nos projets, y compris le développement de modules basés sur l'IA de HubCore, notre plateforme technologique pour la gestion des services touristiques de bout en bout basée sur le modèle SaaS, qui suscite un grand intérêt sur le marché, et la construction de Destination Local Expert, le réseau national de professionnels du tourisme".

Lundi, Destination Italia a clôturé à 0,93 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.