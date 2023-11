(Alliance News) - Destination Italia Spa a annoncé mardi que, dans le cadre de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des actionnaires du 25 octobre, l'offre sur Euronext Growth Milan, entre le 27 et le 28 novembre, des droits d'option non exercés pendant la période d'offre de préemption, qui a commencé le 6 novembre et s'est terminée le 23, a été conclue.

Dans ce contexte, aucun droit non exercé n'a été vendu.

Compte tenu des résultats à la fin de la période d'offre, les actions sous-jacentes aux droits non exercés à la fin de la vente aux enchères des droits non exercés peuvent être placées avant la date limite du 30 juin 2024.

Mardi, Destination Italia a clôturé dans le vert, avec une hausse de 6,2 %, à 0,89 euro par action.

