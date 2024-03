(Alliance News) - Destination Italia Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette qui s'est fortement aggravée, à 2,3 millions d'euros contre 900 000 euros en 2022.

L'Ebitda a été équilibré par rapport au montant négatif de 1,2 million d'euros de l'année précédente, tandis que la perte d'exploitation s'est détériorée pour atteindre 2 millions d'euros, contre 1,2 million d'euros en 2022.

Cela malgré le fait que la valeur de la production a doublé, passant de 28,1 millions d'euros l'année précédente à 55,4 millions d'euros, principalement en raison de la fusion par incorporation de Portale Sardegna Spa en juin 2023.

La dette financière nette s'élève à 11,6 millions d'euros contre 1,4 million d'euros au 31 décembre 2022 ; la variation est due à la combinaison des deux effets des investissements réalisés sur la technologie et sur les projets d'internationalisation et de développement du produit touristique italien menés par le groupe, ainsi qu'à l'effet de la fusion par incorporation de Portale Sardegna qui, au 31 décembre 2022, enregistre une dette de 5,8 millions d'euros.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, nets des investissements susmentionnés, sont restés à un niveau satisfaisant, enregistrant une valeur de 2,3 millions d'euros, grâce également à la levée de ressources financières à allouer à la croissance et aux investissements en cours, qui a eu lieu à la fin de l'exercice 2023, à travers l'émission d'une obligation convertible et l'augmentation de capital, résolue en octobre 2023.

Les capitaux propres sont passés de 5,6 millions d'euros à 5,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, principalement en raison de l'opération de fusion et de la partie de l'augmentation de capital souscrite au 31 décembre 2023, pour un montant de 1,2 million d'euros.

