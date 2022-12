La destination Italie connaît une croissance organique à trois chiffres d'ici 2021

(Alliance News) - Destination Italia Spa, la première entreprise italienne de travel tech, a annoncé vendredi qu'elle avait dépassé 27,4 millions d'euros de réservations au cours des 11 premiers mois de l'année. Par rapport à 2021, la croissance est de 275 % : l'année dernière, les réservations ont dépassé 7,3 millions d'euros à la même période.

Par rapport à 2021, 2022 a vu une augmentation des réservations de touristes haut de gamme en provenance des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de nombreux pays de l'UE, notamment l'Espagne et le Royaume-Uni. Les touristes d'Amérique latine, principalement le Brésil et l'Argentine, ont également augmenté. Le marché du Moyen-Orient est stable, le marché russe se réduit en raison des restrictions de voyage.

"La contribution de SONO Travel Club, la ligne d'affaires des expériences touristiques sur mesure dédiées aux voyageurs de luxe, aux familles et aux petits groupes avec des budgets de dépenses élevés et avec le désir de vivre des expériences uniques en Italie : du séjour dans des hôtels prestigieux ou des villas privées, au chef personnel ou aux dîners étoilés, des excursions privées dans des lieux exclusifs à la participation à des événements inaccessibles au grand public, a été très importante pour la croissance en 2022. Nous ne parlons pas seulement de personnes très fortunées, mais aussi de personnes prêtes à dépenser des sommes importantes pour voir leur "rêve italien" se réaliser", explique la société dans une note.

Vendredi, Destination Italia a clôturé à plat à 1,12 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

