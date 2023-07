Destiny Media Technologies, Inc. développe et commercialise des solutions SaaS (Software-as-a-Service) qui résolvent les problèmes critiques de distribution et de promotion numériques pour les entreprises de l'industrie musicale. Son activité principale est Play MPE, qui fournit des services pour promouvoir et décrocher la diffusion d'audio, de vidéo, d'images, d'informations promotionnelles et d'autres contenus numériques sur Internet. Play MPE est un marché interentreprises (B2B) à deux faces qui permet aux labels de musique et aux artistes de distribuer du contenu promotionnel et des actifs musicaux d'une part, et aux professionnels de la diffusion de musique, aux conservateurs de musique et aux critiques de musique de découvrir, télécharger, diffuser et critiquer la musique, d'autre part. Le Caster de Play MPE est un système de gestion de la distribution à service complet qui comprend un ensemble de fonctions opérationnelles fournissant tous les outils logiciels nécessaires pour permettre aux labels de gérer des campagnes marketing mondiales. Elle a également développé Clipstream pour l'industrie de la vidéo en ligne.

Secteur Services et conseils en informatique