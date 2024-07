Destiny Media Technologies, Inc. développe des technologies qui permettent la distribution sur Internet de fichiers multimédias numériques sous forme de flux ou de téléchargement numérique. La société est engagée dans le développement et la commercialisation d'un logiciel en tant que solution de service qui résout les problèmes critiques de distribution numérique et de promotion pour les entreprises de l'industrie musicale. Son activité principale est la plateforme en ligne Play MPE. Play MPE distribue du contenu promotionnel, notamment des fichiers audio et vidéo de qualité professionnelle, des images, des informations promotionnelles et d'autres contenus numériques provenant de labels musicaux et d'artistes aux professionnels de la radiodiffusion, aux conservateurs de musique et aux critiques de musique, afin qu'ils découvrent, téléchargent, diffusent et examinent le contenu. Play MPE offre plusieurs fonctionnalités développées et conçues pour répondre aux besoins des promoteurs musicaux. Son logiciel Play MPE's Caster comprend des fonctions de distribution locale qui permettent à un client de créer et de programmer des annonces de sortie et de sélectionner son public cible.

Secteur Services et conseils en informatique