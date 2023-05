Destiny Pharma choisit un directeur général intérimaire alors que Clark se retire rapidement

Destiny Pharma PLC - société de biotechnologie au stade clinique basée à Brighton (Angleterre) et spécialisée dans la prévention des infections potentiellement mortelles - a annoncé que son directeur général, Neil Clark, quittait immédiatement ses fonctions "pour relever de nouveaux défis". M. Clark "soutiendra [Destiny] pendant une période limitée afin d'assurer une transition ordonnée". Debra Barker, directrice non exécutive, assurera l'intérim jusqu'à ce que Destiny nomme un remplaçant permanent. Mme Barker a occupé des "rôles clés" chez Novartis AG et Polyphor AG, aujourd'hui Spexis AG. Elle a également travaillé chez Roche Holding AG, Polyneuron Pharmaceuticals AG et GSK PLC.

Mme Barker déclare : "L'entreprise est bien placée pour tirer parti des progrès accomplis et d'importantes possibilités s'offrent à elle. Je me concentrerai principalement sur l'avancement des discussions de partenariat pour le [médicament expérimental] XF-73 nasal, et je me réjouis de diriger Destiny jusqu'à ce que le conseil d'administration nomme un successeur permanent pour conduire l'entreprise à travers sa prochaine phase de croissance."

Cours actuel de l'action : 30,65 pence, en baisse de 8,5 % à Londres jeudi

Variation sur 12 mois : en baisse de 31

