Destiny Pharma PLC - société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la commercialisation de médicaments contre les infections mortelles - annonce de nouvelles données sur l'un des composés de sa plate-forme XF Drug Platform, le XF-70, qui a démontré son efficacité dans un modèle in vivo de teigne, une infection fongique courante de la peau. La teigne affecte jusqu'à une personne sur quatre dans le monde. Le XF-70 fait partie d'une nouvelle classe de médicaments antimicrobiens. Il a été démontré que ce médicament "a une activité bactéricide rapide, même dans les biofilms, et qu'il est structurellement lié au principal médicament de la société, le XF-73, qui est en cours de développement pour la prévention des infections staphylococciques post-chirurgicales".

Chris Tovey, directeur général, déclare : "Ces données sur le XF-70 offrent à Destiny Pharma une occasion passionnante de répondre à un besoin croissant des patients, tout en démontrant l'utilité élargie de la plateforme XF Drug Platform pour fournir de nouveaux médicaments antimicrobiens pouvant être utilisés pour traiter les infections bactériennes et fongiques. Les données positives in vivo et leur acceptation lors de la réunion de l'Irish Fungal Society constituent une validation supplémentaire de la plateforme XF de Destiny et de son rôle essentiel dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

Cours actuel de l'action : 10,50 pence l'unité, en hausse de 2,4 % à la clôture mardi à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 66 %.

