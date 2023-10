(Alliance News) - Les actions de Destiny Pharma PLC ont grimpé en flèche mardi après que de nouvelles données ont montré que le XF-73, son principal médicament antibactérien, était efficace contre plus de 2 500 isolats de staphylocoques, y compris des souches résistantes.

L'action était en hausse de 23 % à 59,00 pence à Londres mardi en fin de matinée.

La société de biotechnologie, qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments contre les infections mortelles, a déclaré que l'article résultant, "Screening of the novel antimicrobial drug XF-73 against 2,527 Staphylococcus species clinical isolates", a été publié dans la revue Frontiers in Cellular & Infection Microbiology.

L'étude, la plus importante de ce type à ce jour selon Destiny Pharma, a examiné l'efficacité du XF-73 ou du chlorure d'exéporfinium contre des isolats de Staphylococcus provenant de 33 pays. Les isolats comprenaient 16 espèces de bactéries, y compris des souches résistantes provenant d'infections de patients telles que la pneumonie acquise à l'hôpital.

Destiny Pharma a déclaré que le XF-73 a été jugé efficace ou "puissant" contre les 2 527 isolats testés, y compris tous les mécanismes de résistance aux antibiotiques, et contre 840 isolats cliniques de SARM.

Destiny Pharma a déclaré que ces données "critiques" confirmaient l'urgence du développement du médicament et la nécessité d'obtenir une autorisation réglementaire en raison de sa "puissance exceptionnellement large", sans parler de son "opportunité commerciale significative".

L'entreprise a ajouté que l'étude montrait le potentiel du XF-73 à améliorer les antibiotiques nasaux standard, dont les insuffisances "contribuent à l'augmentation mondiale de la résistance aux antibiotiques du staphylocoque doré".

"L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la résistance aux antimicrobiens était l'une des dix principales menaces mondiales pour la santé publique auxquelles l'humanité est confrontée", a commenté Chris Tovey, directeur général. "Ces nouveaux résultats soulignent le potentiel de transformation du XF-73 nasal, non seulement pour prévenir l'infection post-chirurgicale d'une vaste gamme de souches staphylococciques, mais aussi, et c'est essentiel, pour être efficace contre toutes les souches de S. aureus résistantes aux antibiotiques testées".

